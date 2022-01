Vierschanzentournee: Richard Schallert ist der Mann hinter dem Erfolg von Ryoyu Kobayashi

Richard Schallert hat überhaupt keine Zweifel, wenn er an die Tournee-Chancen seines Schützlings Ryoyu Kobayashi, der auch das Nachholspringen in Bischofshofen für sich entscheiden konnte , denkt.

Kobayashi und Schallert - das passt zusammen

Anders als in Europa kümmern sich dort nämlich Firmen um die Sportler. Als Angestellter der Tsuchiya Holding, eines Wohnungsbau- und Immobilienunternehmens in Sapporo, betreut Schallert neben Kobayashi auch Springer wie den ewigen, mit fast 50 immer noch aktiven Noriaki Kasai .

Kobayashi und Co. mit Sommervorbereitung in Österreich

Oft bekommt Schallert dann Sprungvideos aus Sapporo zugeschickt, „ich schreibe die Trainingspläne“, erzählt er. Im Sommer trainiert das japanische Team gerne in Österreich, auch deshalb fühlt sich Kobayashi in Bischofshofen oder Innsbruck sehr wohl.

Nach der Tournee steht im Februar das noch viel größere Highlight an. „Die Winterspiele in Peking haben in Japan einen enormen Stellenwert. Da sind sie auch bereit, mehr Geld zu investieren“, sagt Schallert. Wenn Kobayashi so weiterfliegt, ist eine Medaille unter der Ägide des Masterminds zumindest sehr wahrscheinlich.