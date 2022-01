Paderborn reist zur Saison-Vorbereitung in die USA

Zweitligist SC Paderborn zieht es in die USA © FIRO/FIRO/SID

Fußball-Zweitligist SC Paderborn wird sich auf die Saison 2022/23 im Sommer in den USA vorbereiten.

Fußball-Zweitligist SC Paderborn wird sich auf die Saison 2022/23 im Sommer in den USA vorbereiten. Während des Aufenthalts wird der Klub zwei Testspiele bestreiten, eines davon am 11. Juni beim Minnesota United FC. Das teilten die Ostwestfalen am Donnerstag mit.