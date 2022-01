Tennis: Andrea Petkovic erreicht Viertelfinale von Melbourne - Osaka mögliche nächste Gegnerin

Andrea Petkovic steht in Melbourne im Viertelfinale © AFP/SID/WILLIAM WEST

Freude bei Andrea Petkovic. Die 34-Jährige gewinnt auch ihr zweites Match der neuen Tennissaison und steht im Viertelfinale des WTA-Turniers in Melbourne.

Zuletzt hatte Petkovic im August ein Viertelfinale auf der WTA-Tour erreicht - und daraufhin das Sandplatzturnier in Cluj-Napoca/Rumänien gewonnen. In Melbourne bereitet sich die Nummer 75 der Weltrangliste auf die Australian Open (ab 17. Januar) vor, die ebenfalls auf der Anlage am Yarra River stattfinden.