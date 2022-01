NBA: Kyrie Irving verhilft Brooklyn Nets bei Comeback zum Sieg gegen die Indiana Pacers

Und weiter: „Wir wollten einfach raus gehen und Spaß haben“, sagte Irving zur Begegnung. „Die erste Hälfte war nicht so gut von uns. Als wir in die Umkleidekabine kamen, wussten wir, dass wir eine gewisse Identität aufbauen müssen, um zu gewinnen. Diese Identität werden wir zum Schluss der Saison brauchen.“ (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Irving darf weiter nicht an Heimspielen teilnehmen

Irving wurde zu Beginn der Saison von den Brooklyn Nets aus dem Kader gestrichen, weil er sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen will. „Wie ich bereits zu Beginn der Saison sagte, befinde ich mich nicht in einer idealen Situation. Ich bete immer, dass die Dinge geklärt werden und wir im kollektiv mit der Liga eine Vereinbarung treffen können“, sagte der 29-Jährige.

Als ungeimpfter Spieler darf Irving aufgrund von lokalen Verordnungen der Stadt New York City allerdings weiterhin nicht an Heimspielen teilnehmen, dafür ist er aber für fast alle Auswärtsspiele der Nets spielberechtigt - mit Ausnahme der Partien bei den New York Knicks und den Toronto Raptors. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)