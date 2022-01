Anzeige

FC Bayern München setzt auf Ibrahimovic und Wanner gegen Mönchengladbach Bayern fliegt Ibrahimovic ein

Acht Corona-Ausfälle! Diese Spieler kann Nagelsmann noch aufstellen

Kerry Hau

Der Rückrunden-Start des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach wackelt. Die Verantwortlichen basteln derweil an ihrem dezimierten Kader – und werden besonders kreativ: Zwei Top-Talente vom Campus reisen kurzerhand aus Spanien nach München.

Das hat Julian Nagelsmann gerade noch gefehlt!

Wie der FC Bayern am Mittwoch bekanntgab, wurde mit Alphonso Davies bereits Profi Nummer neun in dieser Woche positiv auf das Coronavirus getestet. Das Duell mit Borussia Mönchengladbach am Freitag (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach, Fr., ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) wackelt – denn Davies war seit Wochenstart im Mannschaftstraining und hatte auch am Tag seines positiven PCR-Testergebnisses Kontakt zu einem Großteil seiner verbliebenen Mitspieler. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die Verantwortlichen des Rekordmeisters stehen in engem Austausch mit der DFL und dem Gesundheitsamt. Nach SPORT1-Informationen gehen sie momentan noch davon aus, dass das Spiel planmäßig stattfindet – und basteln deshalb parallel an einem „Notfall-Plan“.

Der sieht in erster Linie vor, den stark dezimierten Kader von Trainer Nagelsmann mit Spielern vom hauseigenen Bayern-Campus aufzufüllen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

FC Bayern plant mit Talenten für Rückrunden-Start

Bright Arrey-Mbi (18/Abwehr) und Gabriel Vidovic (18/Sturm) sind Kandidaten für eine Kadernominierung. Arrey-Mbi, der aus England anreist, soll nach SPORT1-Informationen beim Abschlusstraining am Donnerstag mitwirken, während hinter Vidovic aufgrund einer Erkältung noch ein Fragezeichen steht.

Unabhängig von diesen Personalien haben die Kaderplaner Hasan Salihamidzic und Marco Neppe aber noch einmal in die Trickkiste gegriffen!

Wie SPORT1 weiß, zog der FCB mit Arijon Ibrahimovic und Paul Wanner am Mittwoch zwei verheißungsvolle Talente von der deutschen U17-Nationalmannschaft ab.

Irre Rückholaktion für U17-Nationalspieler vom FC Bayern

Das Kuriose an der Sache: Die U17 des DFB weilt derzeit für ein Trainingslager in San Pedro del Pinatar, einer Kleinstadt nahe Murcia in Andalusien. Der FCB scheute nach Absprache mit dem DFB jedoch keine Kosten und Mühen, um den beiden 16-Jährigen kurzerhand eine Rückreise nach München zu organisieren.

Das Duo, das erst am Dienstag nach Andalusien gereist war, trainierte am frühen Mittwochabend sogar noch mit dem DFB-Tross und wurde anschließend per Auto nach Madrid gebracht. Fahrtzeit: 5 Stunden!

Bayern in Not! Corona-Chaos wirft neue Fragen auf

Nach einer kurzen Nacht in einem Hotel am spanischen Hauptstadt-Flughafen Barajas stiegen die Teenager am frühen Donnerstagmorgen um 7 Uhr in den Flieger nach München. Um 9.50 Uhr soll die Maschine von Air Europa in München landen.

Ein verrückter Trip, der möglicherweise vergebens sein könnte, sollte das Spiel gegen Gladbach doch noch verschoben werden.

Warum der ganze Aufwand für zwei 16-Jährige? Zum einen haben die Bayern das Problem, dass die meisten ihrer theoretisch zur Verfügung stehenden Eigengewächse bis dato noch überhaupt nicht ins Training eingestiegen sind und große Fitnessrückstände aufweisen.

Zum anderen wurden sie zuletzt auch nicht regelmäßig auf Corona getestet - Ibrahimovic und Wanner wegen ihres Trips zum DFB hingegen schon.

Und der wichtigste Grund: Nagelsmann kennt die beiden Offensivspieler bereits gut – und hält große Stücke auf sie. Er, aber auch Salihamidzic und Neppe trauen ihnen perspektivisch sogar den Sprung bis ganz nach oben zu,

Chance für die Talente des FC Bayern

Der als hängende Spitze einsetzbare Ibrahimovic wurde ebenso wie Spielmacher Wanner bereits im Alter von 15 Jahren erstmals zum Profitraining eingeladen.

Folgt jetzt das unverhoffte Bundesliga-Debüt? Gut möglich! Den DFL-Statuten zufolge wären sie spielberechtigt, der Klub hat auch schon entsprechende Anträge bei der DFL eingereicht.

Nach SPORT1-Informationen sollen sich Ibrahimovic und Wanner, wenn bei der Rückreise alles nach Plan läuft, sogar noch im Auto vom Flughafen umziehen und das für 11 Uhr angesetzte Abschlusstraining mitmachen. Abenteuerlich.