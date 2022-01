AEW Dynamite: Wegweisende Wrestling-Krönung für Luke-Perry-Sohn Jungle Boy

Der neu eingeführte TBS-Damentitel ging an Ex-Basketballerin Jade Cargill. In einem emotionalen Moment krönten sich zudem Jungle Boy - Jack Perry, Sohn des verstorbenen Hollywood-Stars Luke Perry - und sein Partner Luchasaurus als neue Tag Team Champions der Liga ( Luchasaurus: Dieser frühere WWE-Wrestler steckt unter der Maske ).

Hangman Page stoppt Serie von Bryan Danielson

Das Rückmatch hatte die Klausel, dass bei einem erneuten Ablauf des Zeitlimits drei prominente Kampfrichter über den Sieger entscheiden würden - die Legenden Paul Wight (ehemals Big Show), Mark Henry und Jerry Lynn -, was am Ende nicht nötig sein sollte.

In einem dichteren und brutaleren Sequel von „Page vs. Danielson I“ - das gekonnt das erste Duell und andere Klassiker zitierte - wuchs ein blutig geprügelter Page über sich hinaus und rang den zuletzt ins Schurkenhafte driftenden „American Dragon“ mit dem Buckshot Lariat nieder.

Jade Cargill krönt sich gegen Ruby Soho

Die Förderung jüngerer Stars war auch Leitmotiv der beiden anderen Titelmatches: In einem Turnierfinale um den neuen zweiten Damentitel von AEW siegte das Eigengewächs Cargill, im vergangenen Jahr als Partnerin von NBA-Ikone Shaquille O‘Neal in dessen AEW-Gastspiel groß eigeführt.

Jungle Boy und Luchasaurus sorgen für emotionalen Moment

In einem spektakulären Duell gegen die bisherigen Titelträger The Lucha Bros. holte Jungle Boy am Ende den Sieg für den Jurassic Express: Die von Cage übernommene Aktion Killswitch konterte Penta El Zero Miedo von den Lucha Bros. zwar aus, ein Einroller brachte dann aber den Sieg - den im Publikum auch Jungle Boys Mutter (die frühere Schauspielerin Rachel Sharp) und Schwester Sophie tränenreich feierten.