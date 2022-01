Novak Djokovic kämpft gegen Australien-Abschiebung - letzte Chance auf Australian-Open-Teilnahme

Das Theater um Novak Djokovic in Australien nimmt einfach kein Ende.

Demnach liegt ein Antrag auf eine einstweilige Verfügung vor, die die Abschiebung des Serben bis nach einer abschließenden Anhörung am Montag um 10 Uhr verhindern soll, berichtet die Journalistin Karen Sweeney von Australian Associated Press (AAP).

Tennis Australia will Entscheidung im Fall Djokovic

Es gibt laut Sweeney auch noch die Option, dass über die einstwillige Verfügung zwar noch am Abend australischer Zeit verhandelt, eine Entscheidung jedoch erst am nächsten Tag getroffen wird.

Sollte Djokovic tatsächlich bis zur Anhörung am Montag in Australien bleiben dürfen, wäre dies wohl knapp für die Turnverantwortlichen. Tennis Australia legte nahe, dass sie aus Spielpan-Gründen bis Dienstag eine Entscheidung brauchen - doch ob diese so schnell fällt?