Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr)

Leverkusen will im Spiel gegen Union nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Am letzten Spieltag kassierte Bayer 04 Leverkusen die fünfte Saisonniederlage gegen den Sport-Club Freiburg. Der 1. FC Union Berlin siegte im letzten Spiel gegen den VfL Bochum 1848 mit 1:0 und liegt mit 27 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Im Hinspiel konnte kein Sieger ermittelt werden. Die Mannschaften trennten sich remis mit 1:1.

Die Offensive von Bayer in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 40-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Mit dem Gewinnen taten sich die Gastgeber zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.