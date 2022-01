Bundesliga: RB Leipzig – 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag trifft RB auf Mainz. Leipzig musste sich am letzten Spieltag gegen DSC Arminia Bielefeld mit 0:2 geschlagen geben. Bei Eintracht Frankfurt gab es für den 1. FSV Mainz 05 am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage. Im Hinspiel hatte der FSV die Nase vorn und verbuchte einen 1:0-Sieg.