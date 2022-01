Transfermarkt: Eintracht will Randal Kolo Muani - auch BVB mischt mit

Randal Kolo Muani kann sich seit dem 1. Januar 2022 frei aussuchen, für welchen Klub er in der nächsten Saison auflaufen will. Und der Stürmer des FC Nantes hat sich zu einem heißen Eisen auf dem Transfermarkt entwickelt. Kolo Muani weiß seinen bulligen Körper im richtigen Moment einzusetzen, er ist schnell, dribbelstark und hat nun auch den Killerinstinkt entwickelt, der ihm im Vorjahr oftmals noch fehlte. Dieses Gesamtpaket weckt das Interesse vieler Vereine.

Neben Eintracht hat auch der BVB die Fühler ausgestreckt

Die Mentalität, mit der in Deutschland Fußball gespielt wird, gefällt dem Angreifer, der vor allem eine „Entwicklungsarena“ sucht. Kolo Muani will spielen, nicht auf der Bank sitzen, noch weiter nach vorne kommen. Zudem wird Professionalität bei der Führung von Vereinen großgeschrieben, vor allem die Eintracht hat dabei herausgestochen. Es soll, so hat SPORT1 erfahren, bereits ein Agreement geben. Die Frankfurter haben gute Chancen die begehrte Unterschrift zu bekommen.

Kolo Muani zur Eintracht? Fix ist der Deal noch nicht

Doch fix ist der Deal noch nicht. Kolo Muani will sich zunächst bis zum Sommer auf seine Aufgabe in Nantes konzentrieren. Seine Berateragentur MDC Advisors erklärte auf SPORT1-Nachfrage: „Randal Kolo Muani ist ein sehr guter Mensch. Er will sein Bestes für das Team und die Fans geben und sich vollständig auf die Aufgabe in Nantes konzentrieren. Wenn er sich um die Zukunft kümmert, dann ist er nicht fokussiert. Doch Muani will diesen Fokus nicht verlieren.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)