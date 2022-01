Thomas Müller wechselte 2009 fast vom FC Bayern zur TSG Hoffenheim

Thomas Müller stand in seiner Karriere bereits zweimal kurz vor einem Abschied vom FC Bayern. Nun verrät der Nationalspieler, was gefehlt hat.

Hoffenheim wollte Müller verpflichten

So wäre er fast bei einem Ligakonkurrenten gelandet. „Hoffenheim wollte mich“, sagte Müller über die TSG, die damals eine furiose Hinrunde gespielt hatte und in der Winterpause punktgleich mit Bayern war.

Auch dank des Einsatzes des „Tigers“ blieb er in München. „Am Ende hat Hermann Gerland stark für meinen Verbleib gekämpft - im Sinne des Vereins und auch in seinem eigenen Sinne, weil er mich in der zweiten Mannschaft behalten wollte“, fügte der Weltmeister von 2014 hinzu.

Kovac provozierte fast Müller-Abschied beim FC Bayern

Unter Niko Kovac stand bei Müller erneut ein Abgang zur Debatte, wie er selbst enthüllte. In der Winterpause der Saison 2019/20 machte sich der Bayern-Star Gedanken darüber, eine neue Herausforderung zu suchen, nachdem er in der Hinrunde sieben Spiele in Folge nicht in der Startelf stand.