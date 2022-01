Handball-EM: Corona-Chaos droht - Stars wie Duvnjak und Green positiv getestet

Die Handball-EM in Ungarn und der Slowakei droht zum Desaster zu werden. Neben zahlreichen Corona-Fällen sorgt eine Entscheidung der EHF für Diskussion.

Am 13. Januar beginnt in der Slowakei und Ungarn die Handball-Europameisterschaft. Doch rund eine Woche vor Beginn scheint das Chaos programmiert zu sein.

So gab es in den vergangenen Tagen zahlreiche Coronafälle bei einigen Teilnehmern. In der serbischen Nationalmannschaft wurden gleich sechs Personen positiv getestet. Daraufhin wurden die Testspiele gegen Deutschland abgesagt.