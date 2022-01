Formel 1: Red-Bull-Pilot Verstappen droht Sperre wegen Strafpunkten - Hamilton-Duelle ein Risiko?

Verstappen: "Alles, was nun kommt, ist ein Bonus"

Der Titelverteidiger muss in der Saison 2022 bei Zweikämpfen etwas mehr Vorsicht walten lassen - andernfalls droht Max Verstappen eine Rennsperre. Das Problem wird den Red-Bull-Piloten über große Teile der Saison begleiten.

Max Verstappen geht mit einem Handicap in die Saison 2022.

Andernfalls droht dem Red-Bull-Piloten nämlich eine Rennsperre, was ihm bei einem ähnlich knappen WM-Rennen wie 2021 die Titelverteidigung kosten könnte.

Verstappen darf es nicht Vettel nachmachen

Verstappen hat bereits sieben Strafpunkte auf dem Konto. Je nach Vergehen, die ein bis drei Punkte einbringen, kann der Niederländer daher schnell bei zwölf Zählern landen, was den Ausschluss beim folgenden Rennen bedeuten würde.

Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel bekam zum Beispiel in Bahrain 2021 fünf Strafpunkte an einem Rennwochenende aufgebrummt, was im Falle Verstappens bereits eine Rennsperre zur Folge hätte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)