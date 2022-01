Transfermarkt in der Bundesliga: Hinteregger bei Borussia Mönchengladbach im Gespräch

Borussia Mönchengladbach muss spätestens im Sommer einen Ersatz für Matthias Ginter präsentieren. Wildert Manager Max Eberl erneut bei Eintracht Frankfurt? Martin Hinteregger ist in den Fokus gerückt.

Adi Hütter will seinen Landsmann offenbar an den Niederrhein locken, wenngleich bei der Eintracht bislang weder eine offizielle Anfrage oder Offerte eingegangen ist. Doch grundsätzliches Interesse der Gladbacher, bei denen „Hinti“ bereits in der Rückrunde der Saison 2015/16 unter Vertrag stand, ist definitiv vorhanden.