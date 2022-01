Griezmann, Mbappé, Messi und Co.: Die etwas andere Fußballer-Familie

In Chile hat ein Baby den Namen Griezmann Mbappé bekommen. Das ist in der Familie keine Seltenheit. © Marc Tirl/Imago/twitter.com/ssaludatacama

Sie alle sind Namensgeber für Kinder in Südamerika. Klingt kurios, ist aber so. In der Atacama-Region in Chile wurde Anfang des Jahres ein Kind mit dem Namen Griezmann Mbappé geboren.