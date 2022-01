Das neue FIFA? UFL vor Gameplay-Enthüllung

Ein neuer Stern am Fußball-Simulationshimmel: UFL von Strikerz © Strikerz Inc

EA Sports muss sich in Acht nehmen. Das Unternehmen Strikerz bringt eine eigene Fußball-Simulation auf den Markt und wird bald den ersten Gameplay-Trailer veröffentlichen.

Wer Bock hat gegen den virtuellen Ball zu treten, der griff in den Anfangsjahren noch zu Pro Evolution Soccer. Doch mit der Zeit lief EA Sports der Konkurrenz den Rang ab und etablierte sich mit dem eigenen Produkt an der Spitze der Fußball-Simulationen. Mittlerweile hat das Unternehmen mit FIFA eine der größten Marken innerhalb der Spielebranche geschaffen und längst eine Art Monopolstellung erreicht.

Aufgrund der Verfehlungen von Konami, die jüngst mit eFootball 2022 einen regelrechten Tiefpunkt erlebt haben, scheint der Thron des amerikanischen Publisher trotz wiederholter negativer Kritik unangreifbar - zumindest bis jetzt. Im Schatten der beiden wächst nämlich eine neue Größe heran. Das 2016 gegründete Entwicklerstudio Strikers Inc. kündigte auf der Gamescom 2021 ein eigenes Spiel für alle Plattformen an. Am 27. Januar sollen die ersten Gameplay-Szenen zur Schau gestellt werden.