NJPW Wrestle Kingdom: Okada besiegt Will Ospreay in spektakulären Titelmatch Wrestling-Titelchaos endet spektakulär

Kazuchika Okada feiert bei NJPW Wrestle Kingdom 16 seine Titelverteidigung und wird dann von Tetsuya Naito herausgefordert © NJPW

Marcus Hinselmann

NJPW beendet die wichtigste Show des Jahres auf spektakuläre Weise. Kazuchika Okada und Will Ospreay zünden dabei ein Feuerwerk ab.

Bei der größten Wrestling-Show in Japan haben die monatelangen Titelwirren bei der Traditionsliga NJPW ein Ende gefunden - und ein überaus spektakuläres.

Der am ersten Tag von Wrestle Kingdom in Tokio gekürte IWGP World Heavyweight Champion Kazuchika Okada besiegte Will Ospreay - seinen ehemaligen Schützling und den aktuell größten internationalen Star in Diensten der Promotion.

Okada bleibt an der Spitze von NJPW

Ospreay hatte den Titel am 4. April 2021 gewonnen. Aufgrund von einer Nackenverletzung musste der Brite den Titel abgeben, ohne ihn verloren zu haben.

Nach seinem Comeback bezeichnete er sich als wahren Champion und die zeitgleichen Titelträger in Japan als „Fake Champions“.

Bereits vor einem Jahr waren Okada und Ospreay bei Wrestle Kingdom aufeinandergetroffen - das Ergebnis war nun dasselbe: Nach einem über 30-minütgen Feuerwerk, bezwang Okada den „Commonwealth Kingpin“ mit seiner Spezialaktion, dem Rainmaker. Das monatelange Titelchaos endete damit.

Zuvor zeigten beide Kontrahenten ihr ganzes Können. Sie präsentierten ihre eigenen Spezialaktionen, stahlen die des anderen, konterten immer wieder in letzter Sekunde Angriffe und befreiten sich aus scheinbar aussichtlosen Pins. Zudem glänzten beide mit waghalsigen Aktionen. Besonders in Erinnerung bleibt eine Aktion Ospreays, bei der er außerhalb des Ringes von einer hohen Beleuchtungsvorrichtung mit einem Moonsault auf Okada herabsprang.

Nächster Herausforderer bringt sich in Stellung

Wie es bei NJPW üblich ist, wurde die Siegesrede des Gewinners unterbrochen. Die Herausforderung des Fanlieblings Tetsuya Naito, nahm der „Rainmaker“ an. Naito war derjenige, der Okadas letzte Titelregentschaft vor zwei Jahren beenden konnte.

KENTA und Tanahashi mit blutigem Ende

Ein weiteres Highlight des Abends lieferten sich der ehemalige WWE-Wrestler KENTA (Hideo Itami) und NJPW-Superstar Hiroshi Tanahashi. In einem No Disqualifkation Match um den von Kenta gehaltenen IWGP United States Titel kam es zu einer brutalen und spektakulären Schlussphase. KENTA beförderte Tanahashi mit einem Falcon Arrow vom obersten Ringseil durch einen Tisch. Daraufhin stellte er einen weiteren Tisch und eine gigantische Leiter auf. Kenta wurde allerdings von der Leiter gestoßen und fiel auf einen Mülleimer. Er landete unsanft auf einem Mülleimer und erhielt eine stark blutende Platzwunde über dem Auge. Tanahashi nutze dies, platziere seinen Gegner auf den Tisch, bestieg die Leiter und sprang auf KENTA. Dies reichte aus, um sich den Titel zum zweiten Mal zu sichern.

Konkurrenz invadiert Wrestle Kingdom

Am 8. Januar wird es in Yokohama zu einer dritten Veranstaltung unter dem Namen Wrestle Kingdom kommen. An diesem Tag treffen Wrestler von NJPW auf den größten japanischen Konkurrenten, Pro Wrestling NOAH.

Um diese Veranstaltung weiter zu bewerben, betrat ein Großteil des NOAH-Kaders um die Stars Keji Mutoh (der legendäre Great Muta), Kaito Kiyomiya, Naomchi Marufuji, Katsuhiko Nakajima und Kenoh den Ring im Tokyo Dome. Sie meinten, dass sie die beste Wrestling-Liga Japans seien und um dies zu beweisen, ihre inneren Differenzen beiseitegelegt hätten. Shingo Takagi, der gestern den World Titel verloren hat, BUSHI und Hiromu Takahashi traten ihnen entgegen, zogen sich aber recht aufgrund der zehlenmäßigen Unterlegenheit schnell wieder zurück.

Die Ergebnisse von NJPW Wrestle Kingdom Day 2 vom 5. Januar 2022

Yuji Nagata, Togi Makabe & Tomoaki Homna besiegen Bad Luck Fale, Gedo & Jado

Master Wato, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima besiegen El Desperado, Yoshinobu Kanemaru & Taka Michinoku

Shingo Takagi, Bushi & Hiromu Takahashi besiegen Zack Sabre Jr., Taichi & Douki

IWGP Junior Heavyweight Tag Team Titelmatch: Tiger Mask IV & Robbie Eagles (c) besiegen Rocky Romero & Ryusuke Taguchi & Taiji Ishimori & El Phantasmo

Stardom Special Match: Saya Kamitani & Tam Nakano besiegen Starlight Kid & Mayu Iwatani

KOPW 2022 Fatal 4 Way Match: Minoru Suzuki besiegt CIMA, Chase Owens & Toru Yano

NEVER Openweight 6 Man Tag Team Titelmatch: EVIL, Yujiro Takahashi & Sho besiegen Yoshi-Hashi, Hirooki Goto & Yoh

SANADA besiegt Great O-Khan

Tetsuya Naito besiegt Jeff Cobb

No Disqualifkation IWGP US Titelmatch: Hiroshi Tanahashi besiegt KENTA (c) TITELWECHSEL!!!

IWGP World Heavyweight Titelmatch: Kazuchika Okada (c) besiegt Will Ospreay