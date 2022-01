Ski alpin: Slalom der Herren in Zagreb wegen schlechtem Wetter abgesagt

Wetterkapriolen in der kroatischen Hauptstadt Zagreb sorgen am Mittwoch für eine Absage des dortigen Weltcup-Slaloms der Männer.

Wetterkapriolen in der kroatischen Hauptstadt Zagreb haben am Mittwoch für eine Absage des dortigen Weltcup-Slaloms der Männer gesorgt. Auch die Möglichkeit einer späteren Austragung am Abend wurde nach eingehender Prüfung verworfen. Das Rennen soll nun am Donnerstag (13.00/16.10 Uhr im LIVETICKER) stattfinden. (DATEN: Rennkalender des Ski-Weltcup)