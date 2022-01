Die besten Spieler in League of Legends 2021

Das Jahr 2021 bot Höhen und Tiefen – auch für professionelles League of Legends. Trotzdem haben ein paar neue Talente die Bühne betreten und sorgten für Furore.

Im letzten Jahr haben wir eine Menge brillanter Spielzüge, Macroplays und mechanische Meisterleistungen zu Gesicht bekommen. DAMWON KIA hat sowohl bei den Worlds als auch beim vorherigen MSI gegen chinesische Teams verloren, EDG konnte sich zum Weltmeister aufschwingen und Rekkles hat G2 und damit die LEC verlassen. Es ist also einiges passiert, wir schauen zurück auf die 5 besten Spieler des Jahres 2021.

5. HLE Chovy

Hanwah Life Esports hat im Jahr 2018 den LCK-Slot von ROX Tigers gekauft. Dieses Jahr holten sie ihre bisher beste Platzierung in der Liga jemals. In den LCK Spring Split Playoffs erreichte das Team den dritten Platz. Leider konnten sie dieses Niveau nicht halten, und wurden sowohl im regionalen Finale des Summer Splits als auch bei den Worlds von SKT T1 geschlagen. Chovy hat in diesem im Durchschnitt aber erfolgreichen Jahr für Hanwah Life einiges geleistet. Ohne den Mid-Laner hätte es das Team im Oktober nicht nach Island geschafft.