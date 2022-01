FaZe-Neuzugang ropz ersetzt CSGO-Urgestein olofmeister

Seit 2017 ist Counter-Strike-Profi Olof „olofmeister“ Kajbjer Mitglied des weltbekannten FaZe Clan, gewann zahlreiche Turniere, Preisgelder sowie Trophäen und ist aus der Welt des Shooter nicht mehr wegzudenken. Dennoch gab es in den letzten Jahren immer wieder Phasen, in denen Kajbjer auf der Ersatzbank Platz nehmen musste. Mitte letzten Jahres wurde er jedoch erneut ins aktive Roster berufen, als Marcelo „coldzera“ David das Team verließ.

Leider brachte die Rückkehr des Spielers für FaZe nicht den erhofften Erfolg. Zwar schaffte man es, sich als Erster in der New Challengers Gruppe des PGL Majors in Stockholm durchzusetzen, doch kam das Team im Anschluss in der New Legends Stage nicht über einen enttäuschenden elften Platz hinaus.