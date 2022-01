BVB: Sebastian Kehl hofft weiter auf Verbleib von Erling Haaland in Dortmund

„Die Situation ist sehr klar, er hat die Möglichkeit auszusteigen. Es gibt sicherlich noch ein paar Gründe, warum Erling Haaland bei Borussia Dortmund sehr gut aufgehoben ist und warum wir als Klub für ihn weiterhin eine sehr gute Option sein können“, sagte der BVB-Lizenzspielerchef in einer Medienrunde am Mittwoch.

Kehl kündigte wie schon zuletzt Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zeitnahe Gespräche mit dem Norweger an.

„Wir werden uns mit Erling und seinem Team in den nächsten Wochen zusammensetzen und die Situation intensiv besprechen“, sagte Kehl: „Es wäre gut, wenn sich eine Entscheidung nicht ewig hinauszieht.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Haaland besitzt in Dortmund noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Im Sommer kann er den DFB-Pokalsieger aber für eine Ausstiegsklausel von kolportierten 75 Millionen Euro verlassen. Zweifel an Haalands Einstellung nach dem Aus in der Champions League hat Kehl keine: „Er kam gut gelaunt zurück und ist hochmotiviert.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)