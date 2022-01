Tischtennis: Borussia Düsseldorf im Final Four ohne Timo Boll

Das teilte der Rekordmeister am Mittwoch mit. Der 40-Jährige laboriert noch an einer Bauchmuskelverletzung, die er sich bei der WM zugezogen hatte.

Boll hat sich laut einer Vereinsmitteilung nach seiner überstandenen Corona-Infektion vergangene Woche wegen der Verletzung untersuchen lassen. Ein Muskelanriss sei demnach noch nicht "vollständig auskuriert". Ein Einsatz am Wochenende komme deshalb "nicht in Frage". Boll werde "seine Mannschaft aber dennoch von der Bank aus unterstützen und reist wie seine Kollegen am Freitag an", hieß es weiter in der Mitteilung.