Twitch: 40 Verhaftungen im Geldwäscheskandal

Im vergangenen Jahr wurde ein Geldwäscheskandal aufgedeckt, bei dem die Betrüger die Streamingplattform Twitch für ihre Zwecke missbrauchten. Nun kam es in der Türkei zu ersten Verhaftungen.

2021 sorgte ein Leak dafür, dass unzählige sensible Daten von Twitch-Usern an die Öffentlichkeit gelangten. Auch deutsche Streamer wie Montana Black oder Knossi waren betroffen . Deren finanzielle Verdienste ließen sich offen einsehen.

Das 125 Gigabyte große Paket offenbarte jedoch auch, dass Twitch in der Türkei für eine neue Form von Geldwäsche missbraucht wurde. Am vergangenen Dienstag kam es nun in elf verschiedenen Provinzen zu mehr als 40 Verhaftungen.