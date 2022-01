FC Bayern: Uli Hoeneß' Wurstfabrik von Aktivisten belagert

Am 70. Geburtstag von Uli Hoeneß wird dessen Wurstfabrik in Nürnberg von Aktivisten belagert.

Am 70. Geburtstag des ehemaligen Bayern-Präsidenten haben Tierrechts- und Klimaaktivisten die Fabrik in Nürnberg, die seit 1985 unter der Leitung von Uli Hoeneß und Werner Weiß Wurst herstellt, belagert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Aktivisten fordern Hoeneß-Familie zum Handeln auf

„Während Uli Hoeneß in Interviews betont, wie viel Spaß die Gäste auf der Feier zu seinem 70. Geburtstag haben sollen, zittern Kühe und Schweine in Schlachthöfen um ihr Leben“, sagt Resi Allgaier, Pressesprecherin von Animal Rebellion.

Uli Hoeneß: Schwerer Stand mit fleischloser Ernährung

Bereits in der Vergangenheit geriet Uli Hoeneß immer wieder mit dem Thema der fleischlosen Ernährung aneinander. So sagte er 2021 in einem Interview mit Antenne Bayern: „Vegetarisch akzeptiere ich noch ein bisschen. Vegan aber überhaupt nicht, weil die Leute auf Dauer einfach nur krank werden.“