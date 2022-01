Anzeige

FIFAe-Awards: Das sind die Personen des Jahres

FIFAe-Awards: FIFA-Community wählt Personen des Jahres © FIFAe

Marc Engelbrecht

Trotz weltweiter Corona-Pandemie gab es auch im Jahr 2021 wieder einzelne Charaktere, die die FIFA-Szene geprägt haben. Zu ihren Ehren werden die FIFAe-Awards vergeben.

Ein langes und anstrengendes Jahr ist zu Ende. Die Welt befindet sich nach wie vor im Klammergriff des Corona-Virus, welches erneut dafür sorgte, dass den FIFA-Fans die großen Momente des Jahres einmal mehr verwehrt blieben. So wurde beispielsweise im letzten Ableger der Sportsimulation kein neuer Weltmeister gekürt. Von anderen Offline-Events ganz zu schweigen.

Trotzdem steht die Szene nicht still. Die Schauplätze der Highlights haben sich lediglich verschoben und finden nicht mehr in den Hallen rund um den Globus, sondern in den privaten Räumlichkeiten der eSportler sowie Content-Creator statt. Hier haben sich in 2021 erneut einige Personen mit ihren Leistungen in den Fokus der Community gerückt. Als Belohnung werden sie nun von selbiger mit den FIFAe-Awards geehrt.

Erste Auszeichnung geht nach Deutschland

Der Premieren-Award wurde bereits am Silvestermorgen vergeben. Nachdem die Community 24 Stunden Zeit hatte, um aus vier Kandidaten zu wählen, verkündete die offizielle FIFAe-Twitter-Seite den Sieger. Mit 73,3% aller abgegebenen Stimmen sicherte sich Niklas „nik_lugi“ Luginsland den Preis als „Personality of the Year“.

Neben seiner Bekanntheit als Content Creator und Streamer überzeugte der sympathische Profispieler, der seit seiner Geburt an der Glasknochenkrankheit leidet und daher auf einen Rollstuhl angewiesen ist, vor allem mit Leistung. Über das Jahr hinweg gewann er zweimal den Eligella Cup. Sein persönliches Highlight ereignete sich aber im März. Zusammen mit dem FC Heidenheim krönte sich der 25-Jährige zum Meister der VBL Club Championship.

Mit Lena „RBLZ_Lena“ Güldenpfennig stand noch eine weitere Deutsche in der engeren Auswahl. Die 21-Jährige gilt als eine der Pionierinnen im FIFA-eSport. Als erste Frau absolvierte sie in der abgelaufenen Saison eine Partie in der Virtuellen Bundesliga. Doch nicht nur an der Konsole zeigt Güldenpfennig ihre Qualitäten. Auch für die zweite Frauenmannschaft von RB Leipzig geht die Stürmerin auf Torejagd.

Niederländer wird bester Newcomer

Die zweite Auszeichnung wurde an den stärksten Neueinsteiger der Szene verliehen. Jahr für Jahr stoßen neue Spieler in die Weltspitze vor und üben ordentlich Druck auf die etablierten Namen aus. Über die letzten zwölf Monate hinweg haben sich vier junge Zocker mit ihren Leistungen in den Vordergrund gespielt und so eine Nominierung erhalten. Am Ende fiel die Wahl der Community auf Levi „Levi“ de Weerd aus den Niederlanden.

Das Nachwuchstalent präsentierte sich in konstant guter Form und überzeugte auf ganzer Linie. Zwei Triumphe bei den FIFA 21 Global Series EU Qualifiern brachten ihm insgesamt ein Preisgeld von 30.000 US-Dollar ein. Des Weiteren wurde er in den Kader des niederländischen eNationalteams für die FIFAe Nations Series berufen und scheiterte in der eDivisie 20/21 mit SBV Vitesse eSports erst im Finale an den Jungs von Ajax Amsterdam.