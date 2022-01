"Ist schon Wahnsinn": Kromer durch etliche Coronafälle vor Handball-EM besorgt

„So viele Fälle vor einem Turnier haben wir sicherlich noch nie so gehabt, das ist schon Wahnsinn“, sagte Kromer dem SID am Mittwoch: „Da klopfen wir drei Mal auf Holz, dass wir bislang so gut durchgekommen sind. Ich will aber nicht ausschließen, dass neben der akribischen Befolgung unserer Hygienerichtlinien auch der Faktor Glück uns bisher geholfen hat.“

Kromer: Turnier wohl nicht in Gefahr

Über eine mögliche Turnierabsage macht sich Kromer momentan aber "keine großen Sorgen. Dass das Turnier in Gefahr gerät, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen - will es aber angesichts des sehr dynamischen Pandemiegeschehens auch nicht gänzlich ausschließen", so der DHB-Topfunktionär: "Es wird enorm spannend sein, was an Ergebnissen in den nächsten Tagen bis zum Start noch aufpoppen wird."