Wolfsburg: Vranckx hat Corona, Ginczek in Quarantäne

Vranckx, der zuletzt wegen Rückenproblemen nicht mit der Mannschaft trainieren konnte, wurde positiv auf Corona getestet, Ginczek muss ebenfalls in Quarantäne - der 30-Jährige gilt aufgrund einer COVID-19-Erkrankung im häuslichen Umfeld als Kontaktperson, wie der Tabellen-13. am Mittwoch mitteilte.

Wolfsburg startet nach zuletzt sieben Pflichtspiel-Niederlagen in Serie (davon fünf in der Bundesliga) am Sonntag beim VfL Bochum (17.30 Uhr) in die Rückrunde. Bei einer weiteren Pleite würden die Wölfe einen Vereinsnegativrekord aufstellen.