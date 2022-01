Novak Djokovic droht vor Australian Open doch noch Ausweisung oder Quarantäne

Die Nachricht, dass Novak Djokovic seinen Titel bei den Australian Open nun doch verteidigen darf , sorgte für einen Knall - und Entsetzen in Australien .

Wie der Weltranglistenerste auf Instagram mitteilte, dürfe er dank einer „medizinischen Ausnahmegenehmigung“ am ersten Grand Slam des Jahres, das am 17. Januar beginnt, teilnehmen - obwohl der Serbe seinen Impfstatus nicht veröffentlicht.

„Djokovic beantragte eine medizinische Ausnahmegenehmigung, die nach einem strengen Prüfverfahren unter Beteiligung zweier unabhängiger medizinischer Expertengremien erteilt wurde“, erklärten die Australian Open in einer Pressemitteilung.

Wie Eryk Bagshaw von The Sydney Morning Herald via Twitter berichtet, befinde sich Djokovic bereits im Flugzeug Richtung Melbourne. Allerdings könnte den 34-Jährigen nach der Landung eine böse Überraschung erwarten.

Nächste Wende bei Djokovic?

„Jede Person, die nach Australien einreisen möchte, muss unsere strengen Grenzbestimmungen einhalten“, wird Andrews in einer Erklärung zitiert, in welcher der Tennis-Star nicht namentlich genannt wurde.

Und weiter: „Während die Regierung des Bundesstaates Victoria und Tennis Australia einem nicht geimpften Spieler die Teilnahme an den Australian Open gestatten können, wird die Regierung des Commonwealth unsere Anforderungen an der australischen Grenze durchsetzen.“

Serbe könnte am Flughafen zurückgewiesen werden

Heißt: Ungeimpfte Personen müssen damit rechnen, dass sie am Flughafen zurückgewiesen oder für 14 Tage unter Quarantäne gestellt werden.

Wenn eine Person nicht geimpft ist, müsse sie einen akzeptablen Nachweis erbringen, der bestätigt, dass sie aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, heißt es in der Erklärung weiter.

„Die australische Polizei wird auch weiterhin dafür sorgen, dass diejenigen, die an unserer Grenze ankommen, unsere strengen Bestimmungen einhalten.“

Premierminister von Australien: Djokovic muss Attest nachreichen

Diese strengen Bestimmungen in Australien verwundern gerade in Victoria, dessen Hauptstadt Melbourne ist, dabei nicht. Täglich gibt es neue Rekordzahlen, am Mittwochmorgen wurden 17.636 neue Fälle und elf weitere verstorbene Menschen vermeldet.