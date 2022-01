NHL: Kraken-Boss stärkt Grubauer den Rücken

Philipp Grubauer muss sich in der NHL steigern © AFP/GETTY IMAGES/SID/STEPH CHAMBERS

Goalie Philipp Grubauer hat nach durchwachsenen Leistungen für die Seattle Kraken in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL Rückendeckung von General Manager Ron Francis erhalten.

Der 30-jährige Grubauer hatte sich der neuen Franchise zur laufenden Saison angeschlossen. In 25 Spielen kommt der Nationaltorhüter allerdings lediglich auf ein Fangquote von 88,2 Prozent. Gemeinsam mit dem zweiten Kraken-Goalie Chris Driedger (89,2) hat Grubauer bislang die zweitmeisten Gegentore der laufenden NHL-Saison kassiert (122).

„Die Jungs kämpfen“

Francis betonte, dass sich Seattle in allen Bereichen verbessern könne. "Die Jungs kämpfen, das will ich sehen. Ich hoffe, dass sich das bald in Resultaten niederschlägt, das gilt auch für unsere Goalies", sagte er.