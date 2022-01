Kirchner gegen Olympia-Boykott: "Sportler die letzten, die irgendwas machen können"

„Die Sportler sind die letzten, die dort irgendwas machen können“, sagte der 51-Jährige in einem Mediencall vor dem Heimweltcup in Oberhof: „Dass man das grundsätzlich nicht richtig findet, dass das dort so nicht geht, ist nicht die Frage. Aber Sportler sind nicht dafür da, irgendwelche Boykotts zu machen und Dinge in der politischen Richtung auszutragen. Sie sind dazu da, um ein Fest des Sports zu erleben.“