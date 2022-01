CSGO-Profi tarik verlässt Evil Geniuses

Der Counter-Strike-Profi Tarik „tarik“ Celik wird in Zukunft nicht mehr für die eSports-Organisation Evil Geniuses tätig sein. Der Abschied erfolgt nach einer inaktiven Phase von mehr als acht Monaten.

2019 stieß der gebürtige US-Amerikaner zu EG. Zuvor spielte er unter anderem für Cloud9, MIBR sowie NRG Esports. Im Dress der Evil Geniuses prägte er eine der erfolgreichsten Zeiten des Teams, gewann zahlreiche Turniere, unter anderem die NA-Ausgabe der ESL One Cologne 2020 sowie die BLAST Premiere Spring Finals, und galt lange Zeit als Meister seines Fachs.

In den vergangenen Monaten, in der Zeit, in der er nicht Teil des aktiven Rosters gewesen ist, produzierte er hauptsächlich verschiedenen Content und war als Streamer für Evil Geniuses aktiv. Da sich die Organisation gegenwärtig im Umbruch befindet und lediglich Vincent „Brehze“ Cayonte sowie Tsvetelin „CeRq“ Dimitrov weiter beschäftigt werden, musste auch tarik seinen Hut nehmen.