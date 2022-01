Premier League, FC Liverpool: Nach Jürgen Klopp auch Co-Trainer Lijnders mit Verdacht auf Corona

Dem FC Liverpool gehen die Trainer aus. Nach Jürgen Klopp muss sich auch dessen Assistenz-Trainer Pepijn Lijnders nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne begeben.

Ein Test am späten Dienstagabend habe ein positives Ergebnis hervorgebracht, der 38-Jährige habe sich in Quarantäne begeben. Dies gaben die Reds am Mittwoch bekannt.