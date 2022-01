Trainer Steffen Baumgart will Vertrag beim 1. FC Köln verlängern

Steffen Baumgart fühlt sich wohl in Köln © FIRO/FIRO/SID

Trainer Steffen Baumgart will seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln verlängern.

Sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2023. „Die Entwicklung der Mannschaft und des gesamten Vereins ist noch längst nicht abgeschlossen“, betonte Baumgart, der am Mittwoch 50 wurde: „Man sieht mir hoffentlich an, dass ich mich in Köln wohlfühle und beim FC Spaß habe.“