Zipser über Dirk Nowitzki: "In den USA eine Legende"

Um in den USA unter den großen Namen genannt zu werden, "gehört schon etwas Riesiges dazu. In Amerika, egal, wo man da ist, jeder kennt ihn und liebt ihn. In Deutschland kennt man ihn einfach und nennt ihn mit anderen Sportlegenden wie Becker und Schumacher."

Als Jagla denn Nowitzki machte

Während ihrer gemeinsamen Zeit in der deutschen Nationalmannschaft habe es eine ähnliche Euphorie um Nowitzki auch in Asien gegeben, berichtete Zipser: "Zum Beispiel in Japan, da haben immer 500 Leute vor dem Hotel gewartet, weil die wussten, dass Dirk Nowitzki kommt. Ich glaube, die kannten keinen anderen Spieler außer ihn."

„Er hat uns als Mannschaft stark gemacht“

Lediglich "Manieren am Essenstisch hatte er nicht so drauf. In Ruhe konnte man eigentlich nie essen", erzählte Zipser: "Wenn man sich was am Buffet geholt hat, dann ist er eigentlich immer an einem vorbeigelaufen, hat einem am Ohr gezogen oder irgendwie auf den Hinterkopf gehauen."