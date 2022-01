Vierschanzentournee heute: 3. Springen in Bischofshofen mit Eisenbichler, Geiger LIVE im TV, Stream & Ticker

Karl Geiger und Markus Eisenbichler müssen auf Patzer der Konkurrenz hoffen, um noch Chancen auf den Tourneesieg zu hab. In Bischofshofen steht ein Doppelschlag an.

Geht noch was aus deutscher Sicht? Bei der Vierschanzentournee steht das 3. Springen in Bischofshofen an. ( Die Qualifikation ab 13 Uhr und das dritte Springen der Vierschanzentournee ab 16.30 Uhr im SPORT1 -LIVETICKER )

Da der Wettbewerb in Innsbruck am Dienstag wegen Föhnsturms abgesagt werden musste, stehen an der vierten Schanze nun zwei Wettkämpfe an. Am Mittwoch geht es um 16.30 Uhr mit dem dritten Springen weiter, zuvor steigt um 13 Uhr die Qualifikation.