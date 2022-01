Bundesliga: Baumgart über 1. FC Köln, Modeste & Kimmich-Debatte: "Hat nichts falsches gemacht"

Während die Kölner in der vergangenen Saison gerade so die Klasse halten konnten, steht aktuell ein achter Platz zu Buche. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Für Baumgart selbst kommt die gute Bilanz nicht überraschend, wie er im Gespräch mit der Sport Bild verriet. „Wir hätten noch mehr Spiele in der Schlussphase gewinnen können als zuletzt beim 3:2 in Wolfsburg und dem 1:0 gegen Stuttgart“, so der 50-Jährige. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)