Jupp Heynckes: Was Uli Hoeneß für Gerd Müller tat war sein größter Erfolg

Hoeneß habe „alle Hebel in Bewegung gesetzt“, dass der im August 2021 verstorbene Müller „einen Alkoholentzug machen kann. Ich bin mit ihm dann zwei-, dreimal in die Klinik nach Murnau gefahren, er hat ihm Fernseher, Radios, Trainingsanzüge, alle Gegenstände für den täglichen Gebrauch vorbeigebracht. Jeden Tag ist er hingefahren.“

Heynckes: Privat ist Hoeneß ein anderer Mensch

Genau dafür stehe Hoeneß. „Dass dem Gerd da geholfen wurde, war Ulis größte Tat, sein größter Erfolg. So hatte Gerd noch ein paar schöne Jahre.“ Es gebe „unzählige Beispiele“, in denen Hoeneß seinen Freunden und Kollegen zur Seite gestanden habe.

Heynckes ist seit vielen Jahren mit Heynckes befreundet. Dass der meinungsstarke Bayern-Macher in der Öffentlichkeit häufig auch kritisch gesehen wird, ist ihm bewusst. „Dass er in seiner Emotion hier und da übers Ziel hinausgeschossen ist, wissen wir alle. Privat ist er ein anderer Mensch. Sehr angenehm in der Kommunikation, in der Diskussion.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)