Nowitzki will kein Trainer sein: „Das Letzte, was ich tun möchte“

Als Headcoach an der Seitenlinie wird man Basketball-Legende Dirk Nowitzki wohl nicht sehen. Als Trainer zu arbeiten, sei „das Letzte, was ich tun möchte“, sagte der gebürtige Würzburger bei einer Pressekonferenz in seiner Wahlheimat Dallas.