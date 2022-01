Darts-WM: Ex-PDC-Boss watscht Michael van Gerwen ab

Michael van Gerwen hat heftige Kritik an den Veranstaltern der Darts-WM geübt. Nun bekommt der Ex-Weltmeister Kontra.

Michael van Gerwen hat nach seinem Corona-bedingten Aus bei der Darts-WM nicht mit Kritik an Veranstalter PDC gespart - und kassiert jetzt Gegenwind.

Sport-Promoter Barry Hearn, der an der Spitze der PDC jahrelang die größten Darts-Events der Welt organisierte, setzte eine öffentliche Spitze gegen den Spitzenspieler, der sich nach einen positiven Befund in der 3. Runde aus dem Turnier in London verabschieden musste. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)