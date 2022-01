AEW verpflichtet bei WWE geflopptes Juwel Jake Atlas

AEW hat das frühere WWE-Talent Jake Atlas fest verpflichtet © All Elite Wrestling

Das im Sommer bei WWE entlassene Juwel Jake Atlas heuert bei AEW an. Entfaltet er dort das Potenzial, das beim Ex-Arbeitgeber nicht zur Geltung kam?

Nun greift das im Sommer entlassene Juwel Jake Atlas neu an: Konkurrent All Elite Wrestling hat die Verpflichtung des 27-Jährigen bekanntgegeben.

Von den insgesamt rund 80 Wrestlerinnen und Wrestlern, die WWE in diesem Jahr entlassen hat, ist Atlas der neunte, der bei AEW untergekommen ist - nach Ruby Soho, Andrade El Idolo, Malakai (Aleister) Black, dem Duo 2point0 (Ever-Rise) , Bobby Fish, Tony Nese und jüngst Mercedes Martinez .

Atlas ist der jüngste und mit am wenigsten etablierte Wrestler aus diesem Zirkel. Ihm werden allerdings gute Chancen zugeschrieben, das zu ändern.

Jake Atlas hatte 2019 großen TV-Auftritt mit WWE-Vorstand

Vor seiner WWE-Unterschrift 2019 galt Atlas als eines der Top-Talente der US-Independent-Szene und hatte auch schon einen großen TV-Auftritt an der Seite von WWE-Vorstand Stephanie McMahon.

McMahon überraschte Atlas 2018 in der Reality-Show „Undercover Boss“ und half ihm mit einer 25.000-Dollar-Spende, ein Haus zu finanzieren. In der Show diskutierte Atlas mit McMahon auch über seine Homosexualität und wie er den gewandelten Umgang der Wrestling-Szene damit weiter vorantreiben wollte.

Bei AEW vereint mit Kumpel Jungle Boy

Atlas, gut befreundet mit dem aufgehenden AEW-Stern Jungle Boy (Sohn des verstorbenen Schauspielers Luke Perry), hatte danach ein Match für die Liga ROH bestritten - und danach in einer emotionalen Botschaft an seine Fans seinen vorläufigen Rückzug aus dem Wrestling angekündigt und von Ambitionen in „komplett anderen Branchen“ gesprochen.