FC Bayern: Joshua Kimmich dank geheimem Weihnachts-Training nach Corona wieder fit

Joshua Kimmich könnte beim Rückrunden-Auftakt des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach prompt in die Startelf von Julian Nagelsmann rutschen. Ein Kaltstart wäre es nicht.

Nach SPORT1 -Informationen ist der Nationalspieler für das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach, Fr. 20.30 Uhr im LIVETICKER) sogar ein Kandidat für die Startelf – erst recht, sollte neben dem Corona-positiven Corentin Tolisso auch noch Leon Goretzka (Probleme mit der Patellasehne) ausfallen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

In diesem Fall würde Kimmich wohl neben Marc Roca oder Marcel Sabitzer im zentralen defensiven Mittelfeld agieren. Denn: Der auf der Doppelsechs zuletzt überzeugende Jamal Musiala wird voraussichtlich als Ersatz für die ebenfalls positiv getesteten Leroy Sané und Kingsley Coman auf den Außenbahnen gebraucht. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Kimmich wird beim FC Bayern wohl als Verteidiger gebraucht

Kimmich könnte sein Comeback aber auch auf der Rechtsverteidiger-Position geben, weil Benjamin Pavard wegen der Ausfälle von Lucas Hernández, Dayot Upamecano und Tanguy Nianzou (alle Corona) in die Innenverteidigung rücken dürfte und Josip Stanisic nach seiner Muskelverletzung nur individuell trainiert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Doch käme ein Kimmich-Einsatz von Anfang an nicht zu früh?

Zur Erinnerung: Am 9. Dezember, also vor nicht einmal einem Monat, teilte der Verein noch öffentlich mit, dass Kimmich aufgrund von Infiltrationen in der Lunge bis zum Jahresende aussetzen müsse. Das Risiko auf langfristige gesundheitliche Probleme sei zu hoch, hieß es.