FIFA 22: Wunderkind Anders Vejrgang vor eSports-Debüt - die Szene zittert

Die FIFA-Szene fiebert dem ersten Highlight des noch jungen Jahres entgegen. Ab Ende Januar darf Wunderkind Anders Vejrgang an offiziellen Turnieren teilnehmen.

Ein großer Moment steht bevor. Am 26. Januar vollendet FIFA-Wunderkind Anders Vejrgang sein 16. Lebensjahr und darf endlich an den offiziellen Turnieren von EA Sports teilnehmen. Die eSports-Szene wird damit um eine Attraktion reicher.

Die Szene im Sturm erobert

In FIFA 21 ging der Stern des 15-Jährigen so richtig auf und überstrahlte im Laufe des Jahres sogar einen Großteil der Szene. Mit einer unfassbaren Siegesserie in der Weekend League machte sich der damals noch unbekannte Däne einen Namen. Erst nach 535 gewonnenen Partien endete sein Lauf - Weltrekord.