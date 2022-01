Schalke 04: Mehmet Can Aydin begehrt - sechs Angebote für S04-Talent

Den Vertrag beim FC Schalke 04 verlängern oder ins europäische Ausland wechseln? Mehmet Can Aydin steht vor einer richtungsweisenden Entscheidung.

Mehmet Can Aydin schaffte unter Trainer Dimitrios Grammozis den Sprung von der U19 zu den Profis.

Nach sechs Bundesliga-Einsätzen kam der Defensiv-Allrounder in der Zweitliga-Hinrunde 14-mal zum Zug und steuerte, überwiegend als rechter offensiver Verteidiger aufgeboten, ein Tor und eine Vorlage bei. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Schalke will mit Aydin verlängern

Deshalb will Königsblau seinen zum 30. Juni auslaufenden Vertrag nach SPORT1-Informationen schnellstmöglich verlängern, die Gespräche mit der Spielerseite laufen. Doch was will Aydin?