Premier League: Phil Jones spielt nach 707 Tagen erstmals wieder für Manchester United

Rangnick über CR7: “Habe so etwas noch nie gesehen”

Zur Überraschung aller steht Phil Jones nach knapp zwei Jahren wieder in der Startelf von Manchester United. Der Verteidiger hat eine lange Leidenszeit hinter sich.

Nach 707 Tagen ohne Startelfeinsatz stand Phil Jones gegen die Wolverhampton Wanderers erstmals wieder von Beginn an für die Red Devils auf dem Feld. (DATEN: Tabelle der Premier League)

Jones lange nur als Reservist

„Ich kann nur über die letzten vier Wochen im Training sprechen. Nach dem, was ich gesehen habe, war Jones die ganze Zeit äußerst professionell, auch wenn er nicht im Kader war“, erklärte Trainer Ralf Rangnick seine Entscheidung.

Der Einsatz des 29-Jährigen sei die logische Folge aufgrund der Ausfälle in der Innenverteidigung: „Die anderen Innenverteidiger, die gegen Burnley gespielt haben, fallen seit gestern Abend aus. Deshalb war er für mich die logische Wahl.“

Shaw „stolz“ auf Jones

Auch Mitspieler Luke Shaw verneigte sich: „Phil Jones sollte stolz auf sich sein, er wurde jahrelang ständig kritisiert“, sagte Shaw bei Sky Sports : „Die Leute haben sich über ihn lustig gemacht, aber er ist dabei geblieben, er ist so professionell und trainiert so hart. Heute Abend hat er seine Chance bekommen und ich denke, er war phänomenal.“

Shaw weiter: „Er war außergewöhnlich. Ich freue mich sehr für ihn, nach allem, was er durchgemacht hat.“

Am 26. Januar 2020 spielte der 29-Jährige das letzte Mal. Damals gewann Manchester United mit 6:0 gegen Tranmere Rovers - und Jones erzielte ein Tor. In der Premier League war er am 22. Januar 2020 zuletzt auf dem Platz.