DFB: Felix Nmecha kurz vor Wechsel von England zum Deutschen Fußball-Verband

Felix Nmecha auf dem Sprung zum DFB

Bereits 2018 hatte der Wolfsburger drei Freundschaftsspiele für die deutsche U18 absolviert, ehe er in den englischen Verband wechselte. Nun könnte er den gleichen Weg wie sein Bruder Lukas gehen, der ebenfalls die Seiten tauschte und inzwischen sogar für die A-Nationalmannschaft debütierte.

Für die Wölfe stand Felix Nmecha in der laufenden Spielzeit bislang in sieben Bundesligapartien auf dem Platz, im Sommer war er von Manchester City in die Bundesliga gewechselt.