Darts-WM: „Bully Boy“ Michael Smith - der tragische Held

Smith in Tränen aufgelöst! Wright glänzt mit großer Geste

Der „Bully Boy“ brach in Tränen aus. Während die Fans im Ally Pally den Engländer frenetisch feierten und lautstark seinen Namen skandierten, konnte dieser seine Emotionen nicht mehr zurückhalten.

Michael Smith unterlag in einem packenden Finale der Darts-WM 2022 Peter Wright mit 5:7 - ein Finale, in dem er teils brillant gespielt und mehrere Rekorde aufstellte.

Smith verlor bereits 2019 Finale der Darts-WM

Es ist das nächste tragische Kapitel in der unvollendeten Geschichte des Michael Smith, der bereits vor drei Jahren im WM-Finale Michael van Gerwen unterlegen gewesen war.

Zwar feierte der in St. Helens zwischen Manchester und Liverpool geborene Smith bereits 15 Turniersiege auf der PDC-Tour - die wirklich großen Endspiele gingen für den englischen Publikumsliebling aber stets verloren. 0:6 lautet seine traurige Bilanz in Major-Finals.

Dabei sah es für den „Bully Boy“ - mit inzwischen 31 Jahren längst kein Junge mehr - in diesem Jahr so vielversprechend aus. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren wirkte Smith mental stärker denn je und ließ sich auch von Rückschlägen gut sichtbar nicht runterziehen.

Auch optisch veränderte sich der U-21-Weltmeister von 2013 stark, neben einem dichteren Bart präsentierte er einen deutlich fitteren Body, nachdem er während des Lockdowns in England erheblich abgenommen hatte. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Nicht nur körperlich schien Smith in der Form seines Lebens: Erst schmiss der „Bully Boy“ im Achtelfinale Mitfavorit Jonny Clayton raus, ehe im Viertelfinale sogar Titelverteidiger Gerwyn Price gegen ihn den Kürzeren zog.

„Bully Boy“ wollte sich Bullen zulegen

„Wenn ich die WM gewinne, überzeuge ich meine Frau davon. Ich werde ihn ‚Ferdinand‘ nennen, wie in dem Cartoon. Man kann ja nicht zu meinem Haus kommen und keinen Bullen sehen, oder?“, sagte Smith im Interview mit SPORT1 .

Daraus wurde jedoch nichts, das Preisgeld von 500.000 Pfund ging an Peter Wright.

Die Bullen-Motivation war dabei nicht die erste Final-Vision von Smith, aus der nichts geworden ist - schon bei der WM 2019 zerschlug sich das schöne Gedankenspiel, als frisch gebackener Weltmeister seine Hochzeit vier Tage später zu zelebrieren. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)

„Michael ist die Zukunft des Dartssports“

Dass in Smith, der 20 Jahre jünger als sein Finalgegner Wright ist, ein künftiger Weltmeister schlummert, steht für die meisten außer Frage. „Michael ist die Zukunft des Dartssports, ich fühle heute Abend mit ihm, weil ich in seiner Lage war“, lobte Wright seinen Konkurrenten nach dem Triumph.

Allerdings darf Smith, der emotional bisher nicht immer der stabilste Profi war, nicht wieder in ein Loch fallen, nachdem er seinem Darts-Traum so nah war - nur um am Ende wieder mit leeren Händen dazustehen.