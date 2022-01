Borussia Dortmund: Marius Wolf fällt wegen Corona aus

Auch bei Borussia Dortmund vergrößern sich die Corona-Sorgen. Marius Wolf wurde an Ende seines Weihnachtsurlaubs positiv getestet.

Nachdem Dan-Axel Zagadou am Sonntag positiv getestet wurde, hat es nun auch Marius Wolf erwischt. Wie der BVB bekannt gab, hat sich der Rechtsaußen in seinem Weihnachtsurlaub in Österreich infiziert. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)