Slalom in Zagreb: Petra Vlhova siegt vor Mikaela Shiffrin, Lena Dürr wird Elfte

Beim Rennen in Zagreb sorgen Wind und Umgebung für widrige Verhältniss. Lena Dürr verpasst die Top 10, Petra Vlhova hängt Mikaela Shiffrin ab.

Der Schnee war weich, zudem trieb der heftige Wind das Laub der umliegenden Bäume auf die Piste. Der Kurs sah aus wie Stracciatella-Eis - und er war so nicht nach dem Geschmack von Lena Dürr. (DATEN: Alle Ski-Weltcup-Rennen LIVE im SPORT1 -Ticker)

Mit einem wütenden Schrei quittierte die beste deutsche Slalom-Fahrerin beim Weltcup am „Bärenberg“ bei Zagreb ihre schwache Fahrt im Finaldurchgang, mit der sie von Rang sechs auf elf zurückfiel.

Petra Vlhova kam mit den widrigen Bedingungen am besten zurecht. Im zweiten Lauf unter Flutlicht behauptete sie ihre überlegene Führung aus dem ersten Lauf vor Mikaela Shiffrin (USA) und sicherte sich damit zugleich den Titel der „Schneekönigin“, der in der kroatischen Hauptstadt traditionell vergeben wird.

Vlhova gewinnt Slalom vor Shiffrin

Vlhova lag am Ende des extrem herausfordernden Rennens 0,50 Sekunden vor ihrer großen Rivalin Shiffrin, die zuvor zwei Rennen wegen einer Corona-Infektion verpasst hatte. (DATEN: Alle Ergebnisse des Ski-Weltcups)

Dürr konnte erneut nicht an ihre starken Leistungen in den ersten drei Slaloms der Saison anknüpfen. Nach den zwei dritten Plätzen und einem fünften Rang war sie vor dem Jahreswechsel im österreichischen Lienz lediglich als 18. ins Ziel gekommen.

Aicher scheidet in Zagreb im zweiten Lauf aus

Am von ihr ungeliebten „Bärenberg“ ließ sie zunächst den Vorteil von Startnummer zwei im ersten Lauf ungenutzt, im Finale verlor sie erneut an Boden und lag am Ende 3,33 Sekunden hinter Vlhova.