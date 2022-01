Zwei Tourneespringen in Bischofshofen - Qualifikation am Mittwochmittag

Nach Absage: Zwei Tourneespringen in Bischofshofen © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Nach der wetterbedingten Absage des dritten Springens der Vierschanzentournee in Innsbruck hat die Jury einen neuen Zeitplan festgelegt.

Nach der wetterbedingten Absage des dritten Springens der 70. Vierschanzentournee in Innsbruck hat die Jury des Weltverbandes FIS den weiteren Zeitplan festgelegt. Am Mittwoch soll der Wettbewerb in Bischofshofen um 16.30 Uhr nachgeholt werden, davor sollen auf der Paul-Außerleitner-Schanze ein Probedurchgang (11.30 Uhr) sowie eine Qualifikation (13.00 Uhr) stattfinden.