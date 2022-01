2. Liga: SV Sandhausen holt Innenverteidiger Dario Dumic

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SV Sandhausen bastelt weiter an seinem Kader für die Rückrunde.

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SV Sandhausen bastelt weiter an seinem Kader für die Rückrunde. ( NEWS: Alles zur 2. Liga )

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wechselt Innenverteidiger Dario Dumic vom niederländischen Erstligisten Twente Enschede in die Kurpfalz. Der 29-Jährige soll die kurzfristig entstandene Vakanz in der Abwehr beheben und ist nach Mittelfeldspieler Nils Seufert der zweite Winterneuzugang des Tabellensechzehnten. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)